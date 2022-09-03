"Специальный репортаж": финансовая панихида

Готовый бизнес, который принесет миллионы долларов, квартиру в центре столицы и даже личный вертолет – все это легко получить, достаточно лишь пройти специальный курс от финансового гуру, вложить немного своих денег и пригласить в компанию несколько знакомых.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.