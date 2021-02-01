"Специальный репортаж": иммунный ответ

Барам и ресторанам разрешили работать до 6 утра – москвичи ждали этого несколько месяцев. В выходные они заполнили столичные увеселительные заведения.

По словам специалистов, это не должно привести к новой волне заболеваемости коронавирусом, поскольку COVID-19 переболела почти половина москвичей.

Специальный корреспондент Антон Дергачев узнал, какие еще ограничения отменили в столице, а также выяснил, сколько в организме держатся антитела к коронавирусу. Об этом – в программе "Специальный репортаж".