Роберт Родригес перезапустит франшизу "Детей шпионов"

Фото: стоп-кадр из фильма "Дети шпионов", 2001 год, реж. – Роберт Родригес

Американский кинорежиссер Роберт Родригес перезапустит семейную франшизу "Детей шпионов", сообщает "Газета.ру".

Он станет сценаристом и режиссером перезапуска для студии Skydance Media. Дата старта съемок и премьеры фильма пока не сообщается.

Оригинальные "Дети шпионов" выдержали три сиквела. Первый фильм вышел в прокат 30 марта 2001 года. В общей сложности франшиза заработала в мировом прокате 550 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что авторы нового фильма бондианы "Не время умирать" намерены переснять ряд сцен.

Премьера 25-й части франшизы о британском супершпионе должна была пройти в апреле 2020 года. Однако из-за ситуации с пандемией коронавируса ее несколько раз откладывали. Теперь премьера фильма запланирована на октябрь.

