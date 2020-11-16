"Специальный репортаж": Никаких больше вечеринок

В минувший уикенд москвичи, которые привыкли никогда не спать, вынуждены были поменять привычки. Из-за пандемии ночные заведения теперь закрываются в 23:00.

Новые ограничения вступили в силу в пятницу 13-го. А накануне завсегдатаи баров и ночных клубов старались нагуляться впрок.

Не станет ли это причиной роста количества зараженных коронавирусом? Специальный корреспондент Федор Червяков посетил несколько прощальных вечеринок, а также выяснил, как рестораторы собираются обходить запреты, и где нам теперь отмечать Новый Год.