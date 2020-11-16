Законопроекты о порядке изъятия детей из семьи отозвали на доработку

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Инициативы о порядке изъятия детей из семьи были отозваны из Госдумы на доработку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов проекта сенатора Александра Башкина.
"После обсуждения решили отозвать их для доработки и дальнейшего внесения уже единого документа", – пояснил он, добавив, что предложения будут обсуждаться с экспертами.
Законопроекты были разработаны обеими палатами Федерального собрания. В Госдуму главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом был внесен проект, предусматривающий запрет забирать детей из семьи без решения суда.
Его авторы считают, что вторжение государства в семью должно быть минимальным, поскольку, согласно принятым поправкам к Конституции, дети являются важнейшим приоритетом государственной политики страны. Комитет Госдумы поддержал данную инициативу.
В предложении сенаторов во главе с Еленой Мизулиной есть схожая концепция, по которой принудительно разлучать детей с родителями можно только при установлении вины и после лишения родительских прав.
Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей
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