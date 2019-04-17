"Специальный репортаж": "зарплатная спарта"

Найти работу – не значит получать за нее зарплату. Тысячи столичных коммерсантов регулярно обманывают своих сотрудников и не выплачивают им оклады. Начальник-самодур может относиться к подчиненному как к крепостному и даже распускать руки.

Так, сотрудники московской фирмы избили бывшую работницу, а заодно и журналистов, которые приехали разобраться в ситуации с задержками в выплате заработных плат. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.