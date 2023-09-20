"Утро": движение затруднено на 98-м километре МКАД

В ЦОДД оценили движение в Москве в 4 балла. На 98-м километре МКАД сложно проехать от Ярославского шоссе до Национального парка "Лосиный остров". Там в левом ряду произошло столкновение трех легковых автомобилей. Длина затора – четыре километра.

На юге МКАД затруднено движение от Профсоюзной улицы до Ясенево. Там случилось ДТП с участием двух автомобилей перед пересечением улицы Павла Фитина.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.