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Новости

20 сентября, 10:45

Город

"Утро": движение затруднено на 98-м километре МКАД

"Утро": движение затруднено на 98-м километре МКАД

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

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В ЦОДД оценили движение в Москве в 4 балла. На 98-м километре МКАД сложно проехать от Ярославского шоссе до Национального парка "Лосиный остров". Там в левом ряду произошло столкновение трех легковых автомобилей. Длина затора – четыре километра.

На юге МКАД затруднено движение от Профсоюзной улицы до Ясенево. Там случилось ДТП с участием двух автомобилей перед пересечением улицы Павла Фитина.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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