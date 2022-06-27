"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 2 балла. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца придется притормозить на участке от метро "Автозаводская" до Тульской эстакады. Минут на 10 водители задержатся на данном отрезке кольца.

На внутренней стороне МКАД – от Кетчерской улицы до Косинской эстакады длина затора достигла 4-километровой отметки, преодоление этого пути займет около 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.