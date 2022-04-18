"Утро": переменная облачность и 9 градусов тепла ожидаются в Москве 18 апреля

В понедельник, 18 апреля, в Москве ожидается переменная облачность и +9 градусов. Будет дуть ветер со скоростью 5–9 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое – 749 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.