"Утро": загруженность столичных дорог оценивается в 1 балл

ЦОДД оценивает загруженность столичных дорог в 1 балл.

На Ленинградском шоссе начал образовываться затор в сторону центра после аварии с участием мотоциклиста в районе Флотской улицы. Для проезда недоступен средний ряд, машины скопились от Беломорской улицы.

На Каширском шоссе поток в направлении центра тормозит ДТП в среднем ряду перед станцией метро "Домодедовская".

Трудно въехать в город на Липецкой улице. Почти 8-километровый затор сформировался на въезде за МКАД.

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