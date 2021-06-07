"Утро": в ЦОДД оценивают столичный трафик в 1 балл

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 1 балл. На западе МКАД движению на внутренней стороне мешает ДТП в среднем ряду в районе 59-го километра, поток уплотнился от Молодогвардейской улицы.

Трудно въехать в город на Волгоградском проспекте, из-за аварии в левом ряду у 195-го дома образовался затор, начиная от МКАД. Также около 35 минут занимает дорога от МКАД до Северянинского путепровода на Ярославском шоссе, средняя скорость на магистрали менее 10 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.