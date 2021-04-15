"Утро": плотный поток сформировался на Можайском шоссе

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в пять баллов. Затруднено движение на Люблинской улице.

Плотный поток сформировался на Можайском шоссе и на Третьем транспортном кольце. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.