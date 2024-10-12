"Долголетие шоу": выпуск 6

В новом выпуске "Долголетие шоу" зритель познакомится с удивительной историей женщины, чья жизнь была полна ярких событий и неожиданных поворотов. Светлана Александровна Зотова, начав карьеру в качестве кондитера третьего разряда, сумела достичь высот в ФСБ. Помимо этого, она родила и воспитала троих дочерей.

Сейчас, в свои 65 лет, Светлана Александровна продолжает покорять столицу. В молодости она мечтала стать певицей и известной личностью. Почему бы не начать воплощать эту мечту в жизнь сейчас? Подробнее – в проекте "Долголетие шоу".

