Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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12 октября, 14:00

Общество

"Долголетие шоу": выпуск 6

"Долголетие шоу": выпуск 6

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В новом выпуске "Долголетие шоу" зритель познакомится с удивительной историей женщины, чья жизнь была полна ярких событий и неожиданных поворотов. Светлана Александровна Зотова, начав карьеру в качестве кондитера третьего разряда, сумела достичь высот в ФСБ. Помимо этого, она родила и воспитала троих дочерей.

Сейчас, в свои 65 лет, Светлана Александровна продолжает покорять столицу. В молодости она мечтала стать певицей и известной личностью. Почему бы не начать воплощать эту мечту в жизнь сейчас? Подробнее – в проекте "Долголетие шоу".

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Программа: Долголетие шоу
обществовидеоСтанислав Кулик
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