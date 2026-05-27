"Московский патруль": девушку, сделавшую кальян на куличе, отправили в колонию

Лефортовский суд Москвы приговорил 27-летнюю Ксению Белоусову к 3 годам и 25 дням колонии общего режима. Она выложила в сеть видеоролик, на котором показала кальян, сделанный на пасхальном куличе. Ролик быстро разлетелся по интернету, вызвав возмущение пользователей.

Белоусову обвинили в оскорблении чувств верующих. После скандала она удалила видео и извинилась, однако на нее завели уголовное дело. Прокуратура настояла на реальном сроке, так как у Белоусовой уже была условная судимость.

Подробнее – в программе "Московский патруль".