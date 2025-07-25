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25 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": таможенники задержали туриста из Бахрейна с драгоценными минералами

"Московский патруль": таможенники задержали туриста из Бахрейна с драгоценными минералами

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Таможенники столичного аэропорта Домодедово задержали туриста из Бахрейна, который хотел провезти драгоценные и полудрагоценные минералы. Стоимость незадекларированного товара превысила 1,5 миллиона рублей.

По данным экспертизы, мужчина имел при себе изумруды, циркон, кальцит и корунд. Задержанный заявил, что распределил самоцветы по пакетам, чтобы камни не повредились. Однако минералы могли пойти на продажу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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