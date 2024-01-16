"Безопасный город": полиция возбудила уголовное дело о краже собак в Марьине

Женщина, которую в соцсетях называют Танюхой, уже не первый год похищает собак, оставленных на улице без присмотра в столичном районе Марьино. Хозяева питомцев бьют тревогу, зоозащитники призывают их к бдительности, а полицейские возбудили уголовное дело о краже.

При этом вопрос у всех один: зачем некой Татьяне столько животных? Подробнее – в программе "Безопасный город".