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30 сентября, 19:45

Общество

"Время новых. Завод": молочный завод Братьев Чебурашкиных

"Время новых. Завод": молочный завод Братьев Чебурашкиных

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Как построить молочный бизнес с нуля в условиях жесткой конкуренции? Что нужно для того, чтобы превратить заброшенную советскую ферму в современное технологичное производство? Почему за коровами нужен такой же уход, как за спортивными автомобилями и зачем животным шагомер? От чего зависит вкус капучино, латте и других молочных напитков?

Обо всем этом – в программе "Время новых. Завод".

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