"Время новых. Завод": молочный завод Братьев Чебурашкиных

Как построить молочный бизнес с нуля в условиях жесткой конкуренции? Что нужно для того, чтобы превратить заброшенную советскую ферму в современное технологичное производство? Почему за коровами нужен такой же уход, как за спортивными автомобилями и зачем животным шагомер? От чего зависит вкус капучино, латте и других молочных напитков?

Обо всем этом – в программе "Время новых. Завод".