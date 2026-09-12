Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 01:00

Наука

"Мослекторий": Дмитрий Чермошенцев – о квантовых технологиях

"Мослекторий": Дмитрий Чермошенцев – о квантовых технологиях

Венера достигнет максимальной яркости 22 сентября

"Мослекторий": Константин Парфенов – о теории струн

"Мослекторий": Алексей Семихатов – о времени и черных дырах

Жители столицы смогут увидеть Луну рядом с Антаресом 17 сентября

Жители Подмосковья смогли увидеть северное сияние

Жители Подмосковья наблюдали северное сияние в ночь на 9 сентября

Жители Москвы могут не увидеть северное сияние ночью 9 сентября

Москвичам пообещали полярное сияние в ночь на 9 сентября

"Мослекторий": Михаил Полунин – о мирном атоме

Почему квантовая механика отличается от ньютоновской и как это используется в современных технологиях? Чем квантовый компьютер будет отличаться от обычного и во сколько раз быстрее он будет решать задачи?

Смогут ли квантовые технологии изобрести лекарство от всех болезней и взломать все банки в мире?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет научный сотрудник Российского квантового центра Дмитрий Чермошенцев.

Читайте также
Программа: Мослекторий
наукавидеоДмитрий Козачинский

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика