"Мослекторий": Дмитрий Чермошенцев – о квантовых технологиях

Почему квантовая механика отличается от ньютоновской и как это используется в современных технологиях? Чем квантовый компьютер будет отличаться от обычного и во сколько раз быстрее он будет решать задачи?

Смогут ли квантовые технологии изобрести лекарство от всех болезней и взломать все банки в мире?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет научный сотрудник Российского квантового центра Дмитрий Чермошенцев.