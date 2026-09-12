12 сентября, 01:00Наука
"Мослекторий": Дмитрий Чермошенцев – о квантовых технологиях
Почему квантовая механика отличается от ньютоновской и как это используется в современных технологиях? Чем квантовый компьютер будет отличаться от обычного и во сколько раз быстрее он будет решать задачи?
Смогут ли квантовые технологии изобрести лекарство от всех болезней и взломать все банки в мире?
Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет научный сотрудник Российского квантового центра Дмитрий Чермошенцев.