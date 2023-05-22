"Рейд 112": ДТП с участие такси произошло на Волгоградском проспекте

Пожар произошел в подвальном помещении жилого дома номер 7 по Березовой аллее. Семь минут понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Причины пожара установят дознаватели МЧС.

Ночью автомобиль такси марки KIA двигался по Волгоградскому проспекту в сторону области. В районе дома 45/15 у водителя лопнуло правое переднее колесо. Водитель не смог удержать машину и врезался в отбойник. В результате ДТП никто не пострадал, пассажиров в салоне такси не было.

Подробнее о происшествиях в столице – на телеканале Москва 24.