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22 мая, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": ДТП с участие такси произошло на Волгоградском проспекте

"Рейд 112": ДТП с участие такси произошло на Волгоградском проспекте

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Пожар произошел в подвальном помещении жилого дома номер 7 по Березовой аллее. Семь минут понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Причины пожара установят дознаватели МЧС.

Ночью автомобиль такси марки KIA двигался по Волгоградскому проспекту в сторону области. В районе дома 45/15 у водителя лопнуло правое переднее колесо. Водитель не смог удержать машину и врезался в отбойник. В результате ДТП никто не пострадал, пассажиров в салоне такси не было.

Подробнее о происшествиях в столице – на телеканале Москва 24.

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