Суд арестовал подозреваемую в убийстве семиклассницы в Петербурге до 2 июля

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК РФ по СПб"

Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга арестовал школьницу, которую подозревают в убийстве семиклассницы. Об этом сообщили в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении школьницы. Девушку подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Виды соучастников преступления") и подпунктами "в" и "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

"Процесс проходил в закрытом режиме", – отметили в сообщении.

В пресс-службе судов добавили, что девушку задержали 3 мая по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации ("Основания задержания подозреваемого").

Школьница не возражала против решения суда, однако против выступили защитник и законный представитель. Они попросили запрет на определенные действия.

Ходатайство следствия было удовлетворено судом, девушку арестовали до 2 июля 2023 года.

13-летняя школьница была убита в лесу около поселка Парголово в Санкт-Петербурге 30 апреля. Следствие считает, что убийцы девушки во время пикника нанесли ей несколько ударов молотком, а затем там же закопали ее тело. Чтобы скрыть следы преступления, подростки переписывались с матерью погибшей, после чего разбили телефон зарыли в яму вместе с телом.

Позже мать погибшей обратилась в полицию из-за пропажи дочери. Подозреваемые были установлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Ими оказались 16-летний местный житель и его 15-летняя знакомая.

Подросток признался следствию в содеянном и показал место захоронения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют причины убийства.

В четверг, 4 мая, Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 2 июля 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве семиклассницы.

