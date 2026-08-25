"Деньги 24": крипторынок в России станет легальным с 1 сентября

Крипторынок в России с 1 сентября станет легальным, но использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг внутри страны по-прежнему будет нельзя. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Криптоактивами владеют от 10 до 30 миллионов россиян, а годовой оборот рынка составляет около 400 миллиардов долларов. После легализации криптовалюта сможет использоваться как инвестиционный актив, а также для расчетов по внешнеторговым договорам.

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