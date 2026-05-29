"Деньги 24": россияне за год сделали 12 млрд заказов на цифровых платформах

Россияне за прошлый год на цифровых платформах сделали 12 миллиардов заказов, потратив почти 20 триллионов рублей. Об этом рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. По его словам, доля платформенной экономики составила 8,5% от всего ВВП страны.

Три крупнейших маркетплейса за 2025 год обеспечили оборот в 11 триллионов рублей, что составляет 5% ВВП. В прошлом году 48% товаров повседневного спроса россияне приобрели именно на маркетплейсах. В классическом ритейле таких покупок было только 46%.

