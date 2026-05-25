"Деньги 24": россиянам стало сложнее получить статус банкрота

Россиянам стало сложнее признать свою финансовую несостоятельность через суд. В первом квартале 2026 года суды стали в 2,5 раза чаще отказывать гражданам в освобождении от обязательств в рамках процедуры личного банкротства.

При этом число россиян, признанных банкротами в судебном порядке, продолжает расти. В первом квартале 2025 года банкротами признали 120 937 человек, а в первом квартале 2026 года этот показатель вырос до 137 466.

Одновременно увеличилось и число отказов. Если в первом квартале 2025 года суды отказали в признании банкротства 857 раз, то в первом квартале 2026 года количество отказов достигло 2 218.

Подробнее – в программе "Деньги 24".