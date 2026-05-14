Синоптики предупредили о фейковом канале про московскую погоду

Канал о столичной погоде, созданный от имени метеоролога Романа Вильфанда в мессенджере MAX, является фейковым. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

Ранее метеорологи и журналисты обратили внимание, что в MAX появился канал о московской погоде, созданный якобы Вильфандом.

В пресс-службе Гидрометцентра указали, что заслуженный метеоролог России не имеет аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, а также не занимается блогерством.

"(Вильфанд. – Прим. ред.) настоятельно рекомендует всю информацию о погоде смотреть на сайте Гидрометцентра России", – указали в пресс-службе.

Ранее в МВД предупреждали россиян о том, что информация о создании канала якобы с советами для обхода штрафов не соответствует действительности. По данным правоохранителей, под видом канала от якобы "экс-главы СК РФ" фигурирует фишинговая рассылка, ведущая на мошеннические каналы, выманивающие персональные данные.

