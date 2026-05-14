Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 16:07

Общество

Синоптики предупредили о фейковом канале про московскую погоду

Фото: 123RF.com/meshcube

Канал о столичной погоде, созданный от имени метеоролога Романа Вильфанда в мессенджере MAX, является фейковым. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

Ранее метеорологи и журналисты обратили внимание, что в MAX появился канал о московской погоде, созданный якобы Вильфандом.

В пресс-службе Гидрометцентра указали, что заслуженный метеоролог России не имеет аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, а также не занимается блогерством.

"(Вильфанд. – Прим. ред.) настоятельно рекомендует всю информацию о погоде смотреть на сайте Гидрометцентра России", – указали в пресс-службе.

Ранее в МВД предупреждали россиян о том, что информация о создании канала якобы с советами для обхода штрафов не соответствует действительности. По данным правоохранителей, под видом канала от якобы "экс-главы СК РФ" фигурирует фишинговая рассылка, ведущая на мошеннические каналы, выманивающие персональные данные.

Читайте также


обществопогода

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика