"Деньги": бюджет РФ получит дополнительно 200 млрд руб из-за роста цен на нефть

Российский бюджет получит дополнительно 200 миллиардов рублей из-за роста цен на нефть в мире, сообщили в Минфине РФ.

Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на топливный рынок, и цены на нефть продолжают оставаться высокими в районе 100 долларов за баррель. Семь стран ОПЕК+ договорились повысить добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки в июне, при этом ОАЭ вышли из картеля.

Правительство РФ подписало соглашения с крупнейшими нефтяными компаниями о регулировании розничных цен на бензин в 2026 году с учетом ожидаемого уровня инфляции.

