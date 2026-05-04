04 мая, 11:30Экономика
"Деньги": бюджет РФ получит дополнительно 200 млрд руб из-за роста цен на нефть
Российский бюджет получит дополнительно 200 миллиардов рублей из-за роста цен на нефть в мире, сообщили в Минфине РФ.
Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на топливный рынок, и цены на нефть продолжают оставаться высокими в районе 100 долларов за баррель. Семь стран ОПЕК+ договорились повысить добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки в июне, при этом ОАЭ вышли из картеля.
Правительство РФ подписало соглашения с крупнейшими нефтяными компаниями о регулировании розничных цен на бензин в 2026 году с учетом ожидаемого уровня инфляции.
Подробнее – в программе "Деньги 24".