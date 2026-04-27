"Деньги 24": эксперт рассказал, как банки отреагировали на снижение ключевой ставки ЦБ

Российские банки начали снижать проценты по депозитам после того, как Банк России уменьшил ключевую ставку. Теперь она составляет 14,5%.

Как отмечает экономический обозреватель Константин Цыганков, банки обычно предугадывают решения регулятора и заранее корректируют условия по вкладам. В ближайшую неделю можно ожидать снижения депозитных ставок примерно на четверть процентного пункта.

На рынке кредитования реакция более медленная.