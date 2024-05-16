16 мая, 11:40Экономика
"Деньги 24": 422 млн банковских карт активны в РФ
В России в 2024 году начитывается 442 миллиона банковских карт, а в 2019-м – примерно 270 миллионов. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.
Банковская карта – это инструмент, который дает пользователю возможность доступа к своему личному счету в банке. Каждая карта имеет принадлежность к платежной системе, с помощью которой происходят транзакции – то есть, переводы денег со счета на счет, оплата покупок и другие банковские операции.
Подробнее – в программе "Деньги 24".