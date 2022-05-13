"Весна": рынок одежды в условиях санкций

Продажи одежды в России из-за ухода иностранных брендов с конца февраля сократились почти на четверть.

Насколько отечественные производители способны заменить заграничные марки одежды? И что нужно для того, чтобы российский легпром успешно развивался?

Об этом – в программе "Весна".