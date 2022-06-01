"Личная территория": "недетский конфликт"

Из-за ссоры двух семиклассников случилось настоящее побоище. В драке участвовали и взрослые, и подростки. Конфликт назревал с начала учебного года.

Максим и Кристина постоянно вступали в перепалки и не давали друг другу спокойной жизни. На конфликт детей начали реагировать родители. К чему это привело?

Об этом – в программе "Личная территория".