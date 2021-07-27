"Правила москвича": Валерий Сюткин

Известные люди – музыканты, актеры, режиссеры, рестораторы, дизайнеры, художники – рассказывают о своих правилах жизни в Москве, семейных традициях, жизненных принципах, любимых праздниках и местах в столице. Каждый ролик – это отдельная история.

Валерий Сюткин рассказал, что ходил в школу на Чистопрудном бульваре, а прогуливал уроки в кинотеатре "Колизей", в здании которого в настоящее время находится театр "Современник".

Артист также поделился воспоминаниями из молодости, как сажал деревья у Пушкинского музея, на Воробьевых горах и в Нескучном саду.