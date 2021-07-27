Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жара до 30 градусов ожидается в столичном регионе днем 27 июля, сообщает Гидрометцентр России.

При этом повышенные уровни погодной опасности в столице не объявлялись. Синоптики рассказали, что рекорд температуры для 27 июля в Москве был установлен в 2010 году. Тогда воздух прогрелся до 35,7 градуса.

"Температурных рекордов сегодня мы не ждем", – сказали специалисты.

При этом, по их оценке, июль 2021 года в Москве пока на 4,5 градуса теплее климатической нормы.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что купальный сезон в столичном регионе продолжится в августе.

Примета о его закрытии после Ильина дня, который празднуется 2 августа, в этом году будет неактуальной.

