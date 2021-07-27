Синоптик рассказала, какой будет погода в Москве до конца июля

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидает жителей столицы до конца июля, а также каким будет начало августа.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что во вторник, 27 июля, москвичей ожидает жаркая погода с переменной облачностью и без осадков. Воздух в городе прогреется до +28...+30 градусов, а по области – до +26...+31 градуса.
Леус уточнил, что в течение дня в столице будет наблюдаться слабый северо-западный ветер от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным и днем составит 750 миллиметров ртутного столба.
"В среду, 28 июля, в Москве температура немного понизится, погода будет более облачная, местами возможен дождь и даже гроза. За счет вот этого процесса температура будет максимальной в первой половине дня и составит в городе +24…+26 градусов. Но по востоку Московской области возможны повышения температуры до +29 градусов", – сказала Татьяна Позднякова.
В последующие дни, по словам метеоролога, москвичей ждет облачная погода с прояснениями и дождями различной интенсивности. "Сильных дождей не ожидаем, то есть они будут локальными и кратковременными", – уточнила она.
Так, в четверг, 29 июля, по словам Поздняковой, температура воздуха понизится до +25…+26 градусов. В пятницу и субботу, 30 и 31 июля, ветер вновь развернется на юго-запад и дневная температура будет колебаться в пределах +26…+28 градусов, добавила эксперт.
Вместе с тем синоптик подчеркнула, что август также начнется с неустойчивой погоды. "Должны выпадать дожди, потому что июль закончится с дефицитом осадков", – объяснила собеседница Москвы 24.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что очень сильная жара еще может вернуться в середине и конце августа. Такое может случится, даже несмотря на то что климатический пик приходится на первые дни месяца и конец июля.
В связи с этим Вильфанд призвал россиян быть готовыми к жарким дням и отметил, что лето провожать еще слишком рано. Также он уточнил, что более точный прогноз погоды на август Гидрометцентр подготовит 30 июля.
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