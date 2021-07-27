Синоптики не исключили очень жаркие дни в РФ в августе

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Очень сильная жара еще может вернуться в середине и конце августа, даже несмотря на то, что климатический пик жары приходится на первые дни месяца и конец июля, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА Новости.

"По климату самые высокие температуры наблюдаются в последние пятидневки июля и в первые дни августа. Самые жаркие дни – 31 июля и 1 августа. Но все это в среднем. Если проанализировать температурный фон за последние 15 лет, то оказывается, что и в середине августа бывают очень жаркие дни, около +30 градусов, и даже в конце августа", – пояснил синоптик.

В связи с этим Вильфанд призвал россиян быть готовыми к жарким дням и отметил, что лето провожать еще слишком рано. Также он уточнил, что более точный прогноз погоды на август Гидрометцентр подготовит 30 июля.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что купальный сезон в столичном регионе продолжится в августе. Примета о его закрытии после Ильина дня, который празднуется 2 августа, в этом году будет неактуальной.

