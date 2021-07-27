Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жителей Москвы во вторник, 27 июля, ожидает жаркая погода с переменной облачностью, осадков не прогнозируется, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня в столице сохранится господство антициклона, в таких условиях переменная облачность без осадков. Температура в Москве повысится до плюс 28–30, по области – до 26–31 градуса", – заявил синоптик.
Леус уточнил, что в течение дня в столице будет наблюдаться слабый северо-западный ветер от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным и днем составит 750 миллиметров ртутного столба.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о резком похолодании и сильной грозе в среду.
По словам синоптика, вечером 28 июля москвичей ожидает небольшой дождь, который за ночь перерастет в залповые ливни. Кроме того, заметно усилится ветер.
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