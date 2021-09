Айзек приехал в Москву с Филиппин и пока ему здесь очень нравится. Иностранный гость принял участие в прогулке по столице. Он ждал, что это будет самая обычная экскурсия и представления не имел, какими приключениями она для него обернется.

Зачем русские кладут на голову кошелёк и сидят на чемоданах перед дорогой? Как современные москвички применяют коромысло и почему так важно уметь правильно убаюкать солдата? Об этом – в новом выпуске шоу "My name is Moscow".