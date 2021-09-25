Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартовал пятый фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. В этом году он будет проходить в онлайн-формате, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

На официальном сайте мероприятия можно будет узнать о новых экономических инструментах, развитии финансовых технологий и особенностях сферы предпринимательства.

В рамках фестиваля планируются лекции, мастер-классы, квесты, подготовленные специалистами из сферы финансов. Кроме того, учащиеся школы и их родители смогут проверить свои знания и задать интересующие вопросы экспертам.

Уточняется, что разнообразные мероприятия также приготовили ведущие экономические вузы и Государственная публичная историческая библиотека России.

Ранее сообщалось, что порядка 300 резидентов бизнес-клуба "Атланты" 24 сентября провели в школах уроки по предпринимательству.