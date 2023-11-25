"Откройте, Давид": Нонна Гришаева

Давид Виннер провел день в лучшем детском театре – театре РОСТА, которым руководит Заслуженная артистка России, воспитанница Вахтанговской школы Нонна Гришаева.

Как Нонне Валентиновне удается параллельно играть в пяти московских театрах, сниматься в кино и на телевидении, обучать студентов и быть успешным руководителем? О творчестве, модных трендах и кризисе в театре, первых шагах на театральных подмостках и грандиозных планах – смотрите в программе "Откройте, Давид".