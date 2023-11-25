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Новости

25 ноября, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Нонна Гришаева

"Откройте, Давид": Нонна Гришаева

"Познавательный фильм": Москва. Как создают мультики

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Выставка об архитекторе Алексее Щусеве откроется в Центре Гиляровского 30 ноября

В Москве пройдет фестиваль школьных театров "Живая сцена"

Радиостанции холдинга "Москва Медиа" стали обладателями 3 наград премии "Радиомания"

Премьера спектакля "Мой бедный Марат" состоялась на сцене театра на Таганке

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о карте столичных дворов-колодцев

Большой джазовый фестиваль пройдет в столичном концертном зале имени Чайковского

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Давид Виннер провел день в лучшем детском театре – театре РОСТА, которым руководит Заслуженная артистка России, воспитанница Вахтанговской школы Нонна Гришаева.

Как Нонне Валентиновне удается параллельно играть в пяти московских театрах, сниматься в кино и на телевидении, обучать студентов и быть успешным руководителем? О творчестве, модных трендах и кризисе в театре, первых шагах на театральных подмостках и грандиозных планах – смотрите в программе "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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