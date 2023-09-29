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29 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": подозреваемого в убийстве 23-летней давности арестовали в Москве

"Московский патруль": подозреваемого в убийстве 23-летней давности арестовали в Москве

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Измайловский суд Москвы взял под стражу подозреваемого в убийстве женщины, которое было совершено в 1999 году.

По данным следствия, фигурант уголовного дела изнасиловал, а потом задушил потерпевшую. Вычислить подозреваемого удалось благодаря современным технологиям. Его задержали во Владимире и доставили в Москву.

Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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