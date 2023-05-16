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16 мая, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали мошенника, укравшего у пенсионерки 750 тыс руб

"Московский патруль": полицейские задержали мошенника, укравшего у пенсионерки 750 тыс руб

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В Москве сотрудники полиции задержали предполагаемого пособника телефонных мошенников. 22-летний молодой человек, согласно версии следствия, забрал у пенсионерки 750 тысяч рублей.

Злоумышленники обманывают пожилых людей по телефону по распространенной схеме. Они рассказывают, что родственники их жертв попали в аварию и им необходимы деньги.

Молодой человек стал обвиняемым в уголовном деле по статье "Мошенничество" и был заключен под стражу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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