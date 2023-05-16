16 мая, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полицейские задержали мошенника, укравшего у пенсионерки 750 тыс руб
В Москве сотрудники полиции задержали предполагаемого пособника телефонных мошенников. 22-летний молодой человек, согласно версии следствия, забрал у пенсионерки 750 тысяч рублей.
Злоумышленники обманывают пожилых людей по телефону по распространенной схеме. Они рассказывают, что родственники их жертв попали в аварию и им необходимы деньги.
Молодой человек стал обвиняемым в уголовном деле по статье "Мошенничество" и был заключен под стражу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль