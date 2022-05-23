"Московский патруль": полицейские задержали мужчин, вымогавших 6 млн рублей

Столичные полицейские задержали предполагаемых вымогателей, которые решили провести местному жителю экскурсию по городу с применением насилия.



Злоумышленники пришли домой к мужчине, где напали на него и потребовали 6 миллионов рублей якобы в счет погашения долга. Потерпевший отказался, тогда нападавшие увели его в соседнее помещение в этом же здании, где удерживали, и применяли к нему насилие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.