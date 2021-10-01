"Московский патруль": в столице возродили тайный патруль

В Москве сотрудники ГИБДД фиксируют нарушения даже когда водителям кажется, что их проступок никто не видел. Все дело в тайных патрулях, которые возродили в столице.

Такие автомобили не выделяются из потока, потому что на них нет специальных опознавательных знаков. Почему понадобилось скрываться от водителей? И как нарушители реагируют на такие патрули? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.