"Московский патруль": хлеб с героином обнаружили столичные полицейские

Буханку хлеба начиненную героином обнаружили столичные полицейские. Они задержали вероятного наркокурьера, который выбрал весьма необычный вариант для тайника.

В буханке нарезного черного хлеба он спрятал больше 40 свертков с героином. Еще несколько пакетиков были изъяты в одежде мужчины. Полицейские возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

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