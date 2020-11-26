"Московский патруль": задержаны мошенники, которые незаконно обналичили 70 млн рублей

В Москве полицейские задержали несколько вероятных участников группировки, которые незаконно обналичили почти 70 миллионов рублей.

По данным полиции, злоумышленники подыскивали малообеспеченных людей и за 20 тысяч делали их фиктивными руководителями строительных фирм, а других сообщников превращали в заказчиков.

По версии следствия, в дальнейшем несколько сообщников, которые имели юридическое образование, на основании генеральных доверенностей подавали от имени заказчиков строительства иски в суды о невыполнении договорных обязательств. Подробнее – в программе "Московский патруль".

