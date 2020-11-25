Лолита Милявская попала в ДТП в Москве

Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Российская эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что попала в ДТП в Москве. Об этом сообщают "Дни.ру".

В своем профиле в Instagram исполнительница поделилась кадрами с места аварии. Она рассказала, что в момент ДТП находилась на переднем пассажирском сиденье.

Как отметила артистка, автомобиль, в котором она ехала, подрезал серебристый Nissan X-Trail. Другие подробности аварии не приводятся.

Ранее прокуратура взяла на контроль расследование по факту ДТП на северо-западе Москвы. Дело завели по статье о нарушении правил дорожного движения.