Пятерых дагестанских чиновников заочно обвинили в махинациях

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И. о. главы управления Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева и депутата Народного собрания республики Фикрета Раджабова заключили под стражу в рамках уголовного дела о мошенничестве с земельными участками. Об этом говорится на сайте СУ СК РФ.

Заочно предъявлены обвинения пятерым фигурантам дела, в том числе экс-руководителю управления Росреестра по Дагестану Сафиюлу Магомедову. Они объявлены в федеральный розыск.

В материалах СК говорится, что в 2000 году обвиняемые создали преступное сообщество для незаконных юридических сделок, предметом которых стали с муниципальные земельные участки.

В рамках дела суд арестовал почти 330 объектов недвижимости на 20 миллиардов рублей.

В конце апреля в Дагестане также задержали министра экономики и территориального развития Османа Хасбулатова. С 2013 по 2018 год чиновник руководил МФЦ. По информации следствия, он организовал преступное сообщество, которое при закупках для нужд центров существенно завышало их стоимость. В МВД полагают, что деньги выводились через аффилированные фирмы, обналичивались и использовались "по своему усмотрению".

Также арестован глава администрации Бабаюртовского района Дагестана Эльдар Карагишиев. Следователи полагают, что он присвоил средства в особо крупном размере, выделенные на реконструкцию парка в селе Бабаюрт и на ремонт улиц в селе Львовское.

