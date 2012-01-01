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Московский патруль
Московский патруль
Программа с самой точной информацией обо всех столичных происшествиях. И оперативное освещение криминальных событий мегаполиса в контакте с силовыми структурами города.
"Московский патруль": участились случаи оформления займов через утерянную копию паспорта
01 марта, 21:30
"Московский патруль": ветерану вернули украденные деньги
01 марта, 21:30
"Московский патруль": опубликованы кадры допроса обидчиков трубача из "Машины времени"
01 марта, 21:30
"Московский патруль": более 70 свертков с наркотиками изъяли подмосковные полицейские
01 марта, 21:30
"Московский патруль": задержаны водители кортежа, заблокировавшего движение
01 марта, 21:30
"Московский патруль": мошенники заставляли пенсионеров покупать датчики дыма
01 марта, 21:30
"Московский патруль": жители коттеджного поселка жалуются на отсутствие коммуникаций
26 февраля, 21:30
"Московский патруль": на юго-востоке столицы задержали подозреваемого в угоне
26 февраля, 21:30
"Московский патруль": известного трубача Александра Дитковского избили в Москве
26 февраля, 21:30
"Московский патруль": водитель Porsche имеет 70 неоплаченных штрафов
26 февраля, 21:30
"Московский патруль": в Подмосковье снизилось число убийств по сравнению с прошлым годом
26 февраля, 21:30
"Московский патруль": в Москве накрыли нелегальный интим-салон
25 февраля, 21:35
"Московский патруль": активисты при поддержке силовиков рассекретили подпольное казино
25 февраля, 21:30
"Московский патруль": в столице полицейские перекрыли канал заработка лжеэлектриков
25 февраля, 21:30
"Московский патруль": в Подмосковье задержали предполагаемую гадалку-аферистку
24 февраля, 22:00
"Московский патруль": как лжеремонтники обманывают клиентов
24 февраля, 22:00
"Московский патруль": вдовец Валентины Легкоступовой никого не пускает в квартиру жены
24 февраля, 22:00
"Московский патруль": полиция задержала пенсионерку за выращивание конопли
20 февраля, 21:45
"Московский патруль": стали известны подробности задержания сотрудника Центральной таможни
20 февраля, 21:30
"Московский патруль": полиция задержала похитителя выручки из продуктовых магазинов
20 февраля, 21:30
"Московский патруль": глава ГСУ СК РФ по столице дал интервью каналу Москва 24
20 февраля, 21:30
"Московский патруль": злоумышленники попытались обмануть 84-летнего ветерана ФСБ
19 февраля, 21:45
"Московский патруль": в столице задержали лже-коммунальщиков, обманувших пенсионеров
19 февраля, 21:30
"Московский патруль": полиция задержала мужчин за попытку ограбить банкомат
19 февраля, 21:30
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