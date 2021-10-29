"Доктор 24": мифы о мясе

Разбираемся в мифах о мясе. Правда ли, что употребление мяса повышает риск рака? Мясо с кровью – опасно для здоровья?

Мясо индейки – действительно самое полезное? И почему нельзя размораживать мясо перед готовкой? Об этом – в программе "Доктор 24".