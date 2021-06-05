"Москва Раевского": "Маршрут "Культура и искусство вокруг Ваганьковского холма"

В этом выпуске речь пойдет о самых интересных исторических местах вокруг Ваганьковского холма – о памятнике Федору Достоевскому, об огромных фондах и исторических выставках Российской государственной библиотеки, о роскошном доме Пашкова и о доме художника Серова, в котором он нарисовал знаменитую "Девочку с персиками".

А еще – о старинном храме святого Николая, об усадьбе первой жены Петра I, о детском центре эстетического воспитания, о галерее Ильи Глазунова, о коллекции Пушкинского музея и о знаменитой усадьбе Голицыных.