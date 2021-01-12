The City: "Чудо-женщина: 1984", "Дэвид Боуи. Человек со звезды" и "Искусство дома"

На большие экраны выходит супергеройский боевик "Чудо-женщина: 1984". В главных ролях, как и в предыдущей части, звезда "Стартрека" Крис Пайн и модель Галь Гадот. Злодея играет Педро Паскаль – тот самый Мандалорец.

В прокат вышел байопик "Дэвид Боуи. Человек со звезды". В российской версии легенду британской рок-музыки озвучил музыкант Павел Артемьев.

Объединение "Выставочные залы Москвы" открыло платформу "Искусство дома". Сейчас на сайте доступна онлайн-выставка "Призраки" от галереи "Измайлово". Подробнее – в сюжете проекта The City.