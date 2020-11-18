The City: в Москву вернулась мода на Бефстроганов

Свежий московский тренд: в городе снова в моде Бефстроганов. Гастрокритик The City Александр Ильин расскажет, как это произошло, а заодно покажет, где пробовать в первую очередь.

На сайте галереи "Веллум" можно совершить онлайн-прогулку по выставке Ильи Репина и его учеников. Экспозиция совсем новая – открылась в октябре.

В пятницу хип-хоп-исполнитель Томас Мраз презентует свой новый альбом – Emotional Eight – Deluxe. Почему надо скачивать и слушать, расскажет музыкальный обозреватель The City Дмитрий Быков.

Подробнее – в программе The City.